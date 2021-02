Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Florenzi sur son arrivée !

Publié le 7 février 2021 à 0h15 par A.D.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi. Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, le latéral droit italien s'est livré sur ses débuts et son adaptation dans le club de la capitale.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Thomas Meunier a quitté le PSG et a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Pour combler le vide laissé par le Belge dans le couloir droit de la défense parisienne, Leonardo s'est attaché les services d'Alessandro Florenzi. Après négociations avec l'AS Rome, le directeur sportif du PSG a obtenu le prêt avec option d'achat de l'international italien lors du dernier mercato estival. Au PSG depuis plusieurs mois, Alessandro Florenzi s'est parfaitement acclimaté et se sent déjà comme un poisson dans l'eau.

«Je me sens bien avec l’équipe»