Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Anthony Modeste se livre sur ses débuts !

Publié le 7 février 2021 à 23h45 par La rédaction

Titulaire pour la première fois sous le maillot des Verts, Anthony Modeste est revenu sur ses débuts à l'ASSE.

Il a été l'un des principaux acteurs de la dernière journée du mercato hivernal : Anthony Modeste a été prêté jusqu'à la fin de la saison à l'ASSE par le FC Cologne. L'attaquant âgé de 32 ans était entré en cours de jeu contre Nantes (1-1) mercredi. Ce dimanche face à Metz (1-0), il figurait pour la toute première fois dans le onze de départ de Claude Puel. Après la rencontre, Anthony Modeste a livré ses impressions sur sa première semaine à Saint-Etienne.

« Je prends mes marques, c’est encourageant »