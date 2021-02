Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle tendance pour l'avenir de Bale ?

Publié le 7 février 2021 à 23h30 par La rédaction

Laissé sur le banc ce dimanche contre West Bromwich Albion (2-0), Gareth Bale semble s'éloigner dangereusement des plans de José Mourinho... au grand dam du Real Madrid !

Le temps où Gareth Bale était adulé par les fans de Tottenham semble définitivement révolu. L'international gallois, transféré au Real Madrid contre la somme de 100.8M€ en 2013, avait progressivement perdu la confiance de Zinédine Zidane chez les Merengue , au point d'être prêté chez les S purs pour l'intégralité de la saison en septembre dernier. Pour autant, le retour aux sources n'a pas été une partie de plaisir pour Gareth Bale, ce qui ne fait pas les affaires du Real Madrid...

Un retour inéluctable à Madrid ?