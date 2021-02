Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à revenir au Barça ? La réponse !

Publié le 8 février 2021 à 0h00 par A.C.

Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, a une nouvelle fois évoqué un possible retour de Pep Guardiola.

La campagne pour la présidence du FC Barcelone bat son plein. Les différents candidats s’affrontent avec des projets les plus différentes les uns et des autres, mais surtout des arguments précis. La prolongation de Lionel Messi en est le principal, mais il y a également le retour de Xavi Hernandez et de Pep Guardiola. Ce dernier a toutefois récemment prolongé son contrat avec Manchester City, auquel il est désormais lié jusqu’en 2023.

« S’il peut revenir, c’est une question à laquelle seul lui peut répondre »