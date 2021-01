Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce surprenant aveu sur un retour de Guardiola !

Publié le 30 janvier 2021 à 23h00 par A.C.

Joan Laporta, l’un des favoris pour la présidence du FC Barcelone, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet d’un possible retour de Pep Guardiola.

Bien que la date des élections ait été reportée, la campagne pour la présidence du FC Barcelone bat son plein. Deux hommes semblent tenir la corde. Le premier est Victor Font, partisan d’une révolution totale, tandis que son adversaire est Joan Laporta. Très connu l’avocat catalan n’est autre que l’ancien président du Barça, de 2003 à 2010. Celui donc qui a lancé Pep Guardiola, mais qui a également connu les débuts de Lionel Messi. Ces deux icônes barcelonaises sont d’ailleurs les arguments forts de sa campagne.

« Pour le moment, nous avons d’autres priorités »