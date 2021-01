Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour la succession de Zidane ?

Publié le 31 janvier 2021 à 0h30 par A.C.

Très critiqué, Zinedine Zidane pourrait quitter le poste d’entraineur du Real Madrid au cours des prochains mois.

Un départ semble inévitable. Reste à savoir quand cela arrivera. Après un premier passage glorieux, Zinedine Zidane s’apprêterait à mettre un terme à son deuxième cycle au Real Madrid. Le titre de champion d’Espagne de la saison dernière semble déjà oublié par Florentino Pérez, qui aurait sérieusement songé à licencier Zidane cet automne. Finalement, Zidane est toujours là, mais plusieurs sources en Espagne assurent qu’il devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Aucun accord entre Allegri et la Roma