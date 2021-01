Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba, prolongation… Sergio Ramos tape du poing sur la table !

Publié le 30 janvier 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid ne voudrait pas effectuer d’effort financier pour le prolonger, Sergio Ramos ne comprendrait pas pourquoi l’écurie madrilène serait dans le même temps prête à accueillir David Alaba.

Plus le temps passe et plus l’hypothèse d’un départ libre de Sergio Ramos en fin de saison prend de l’ampleur. En effet, arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain au Real Madrid, le défenseur de 34 ans ne parviendrait pas à trouver d’accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation. Le motif du désaccord entre les deux parties serait salarial, puisque l’Espagnol ne voudrait pas voir son salaire être diminué de 10% malgré l’impact de la pandémie de Covid-19. Et ce n’est pas les informations annonçants David Alaba du côté du Real Madrid l’été prochain qui seraient de nature à conduire Sergio Ramos à revoir sa position…

Sergio Ramos ne comprend pas pourquoi le Real Madrid répond aux exigences de David Alaba mais pas aux siennes