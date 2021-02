Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Ce signe clair sur la stratégie de Kylian Mbappe

Publié le 9 février 2021 à 7h45 par La rédaction

Les dernières prises de parole médiatiques de Kylian Mbappe confirment qu’il n’a pas changé de cap sur son avenir. Explication.

Depuis un an, le10sport.com analyse que la stratégie mise en place par l’entourage de Kylian Mbappe vise à gagner du temps en attendant la fin de saison, date à laquelle le joueur n’aura plus qu’un an de contrat. En clair, le clan Mbappe ne veut pas fermer la porte au PSG, tout en privilégiant en l’état l’option d’un transfert en juin prochain, a priori au Real Madrid.

Il souffle le chaud et le froid