Mercato - Real Madrid : La succession de Varane déjà à l’étude en interne ?

Publié le 9 février 2021 à 9h30 par T.M.

Cet été, le Real Madrid pourrait donc perdre Sergio Ramos, mais aussi Raphaël Varane. Et en cas de départ du Français, la Casa Blanca se mettra en quête d’un remplaçant, ayant déjà des noms en tête.

A quoi ressemblera la charnière centrale du Real Madrid la saison prochaine ? Dans la capitale espagnole, il pourrait bien falloir s’attendre à un lifting intégral. Tout d’abord, Sergio Ramos, âme de la Casa Blanca, pourrait ne plus être là. N’arrivant pas à trouver de terrain d’entente avec Florentino Pérez pour sa prolongation, l’Espagnol pourrait ainsi s’en aller librement à la fin de la saison. Et après lui, c’est Raphaël Varane qui pourrait faire ses valises. En effet, comme le révèle Marca ce mardi, le Français, qui n’a plus qu’un an et demi de contrat, pourrait être mis sur le marché par le Real Madrid durant l’été s’il ne prolonge pas d’ici là.

Qui pour remplacer Varane ?