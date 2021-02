Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça y croit toujours pour Lionel Messi !

Publié le 9 février 2021 à 10h00 par La rédaction

Le FC Barcelone pense toujours avoir une chance de conserver Lionel Messi la saison prochaine, alors que la fin de son contrat approche à grand pas.

Lionel Messi sera-t-il toujours un joueur du FC Barcelone dans six mois ? Cette question est loin d'avoir trouvé une réponse définitive. L'attaquant argentin voit son contrat avec le Barça arriver à échéance à la fin du mois de juin, et rien n'indique qu'il poursuivra l'aventure avec son club de toujours. De nombreux grands clubs européens, comme le PSG et Manchester City, ont les yeux rivés sur la situation du n°10 barcelonais. En dépit de l'incertitude concernant la situation contractuelle de Lionel Messi et de l'intérêt de ces deux équipes, les Blaugrana ont toujours espoir de prolonger le contrat de Lionel Messi.

Tout n'est pas perdu pour le Barça ?