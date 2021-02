Foot - Mercato

Mercato : Barcelone et le PSG vont se livrer un énorme bras de fer !

Publié le 9 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Tous deux intéressés par l’option Sergio Agüero en marge du prochain mercato, le PSG et le FC Barcelone devraient dans un premier temps attendre de voir quelle tournure prendra la prolongation de l’Argentin à Manchester City avant de se disputer ses services.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero va quitter Manchester City lors du mercato estival. À moins que les dirigeants des Skyblues ne l’approchent en lui proposant une prolongation. Ce qui n’est pour le moment pas arrivé selon The Athletic. De quoi permettre au PSG, via Mauricio Pochettino, de se pencher sur ce dossier à l’instar du FC Barcelone. En effet, certains candidats à la présidence du Barça , programmée le 7 mars prochain, verraient en l’attaquant argentin une occasion d’inciter Lionel Messi à prolonger son contrat, lui qui partage une relation forte avec son compatriote. Mais est-ce vraiment terminé entre Manchester City et Agüero ?

Une prolongation pas encore écartée par Agüero, le PSG et le Barça en embuscade