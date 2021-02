Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités d'Ivan Rakitic sur son départ !

Publié le 9 février 2021 à 10h30 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Ivan Rakitic a fait son retour au FC Séville lors du dernier mercato estival. Parti depuis quelques mois, le milieu de terrain croate est revenu sur ses difficultés à quitter le Barça.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a décidé de révolutionner totalement son effectif. Dans cette optique, le club catalan a opéré un grand ménage dans son effectif et a par conséquent sacrifié plusieurs joueurs. Poussé vers la sortie l'été dernier, Ivan Rakitic a retrouvé le FC Séville. Toutefois, quitter le FC Barcelone n'a pas été facile pour l'international croate. Lors d'un entretien accordé à AS , Ivan Rakitic s'est livré sur son départ compliqué du Barça.

«Le football à Barcelone n'est pas le même qu'ici... Ce n'était pas facile»