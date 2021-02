Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n’a aucune chance pour cette star de Mourinho !

Publié le 9 février 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors que Harry Kane a régulièrement été lié au Real Madrid et particulièrement au cours du printemps 2020, les dirigeants merengue ne seraient plus en mesure de s’aligner sur les demandes de Tottenham concernant l’indemnité de transfert de sa star. Explications.

Le Real Madrid recherche depuis un moment désormais un attaquant capable de succéder à terme à Karim Benzema, le contrat du buteur français expirant en juin 2022. C’est la raison pour laquelle Luka Jovic avait été recruté en 2019 avant d’être prêté cet hiver à l’Eintracht Francfort. Cependant, le président Florentino Pérez aurait activé des pistes plus prestigieuses par le passé, notamment celle menant à Harry Kane. En mars 2020, The Daily Telegraph révélait d’ailleurs que Zinedine Zidane et Florentino Pérez en pinçaient tous deux pour la star de Tottenham, sous contrat jusqu’en juin 2024. Depuis, la piste Erling Braut Haaland a pris plus d’ampleur. De quoi enterrer les espoirs du Real Madrid avec Kane ? En raison de la crise économique due au Covid-19, le Real Madrid ne pourrait rien espérer pour Kane.

Le Real Madrid et Barcelone ne peuvent pas se payer Harry Kane !