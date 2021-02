Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a reçu un message de taille en interne pour son avenir !

Publié le 8 février 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que son avenir est incertain en raison des résultats contrastés du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est montré agacé ces derniers jours. Cependant, la direction merengue aurait tenu à rassurer l’entraîneur français en interne.

Malgré son incroyable palmarès au Real Madrid, Zinedine Zidane n’échappe pas aux critiques après les résultats décevants du club cette saison. Le départ du tacticien français a plusieurs fois été évoqué ces derniers mois par la presse espagnole, et Zidane, habituellement très calme, n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule sur sa situation vendredi dernier. « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, très bien », avait-il notamment lâché à un journaliste en conférence de presse. Ce lundi, Zinedine Zidane est apparu plus apaisé, deux jours après la victoire de son équipe contre Huesca (2-1), et la direction n’y serait pas pour rien.

La direction a envoyé un message rassurant à Zidane