Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à démissionner ? Il répond !

Publié le 8 février 2021 à 15h00 par A.M.

Quelques jours après avoir poussé un gros coup de gueule pour son avenir, Zinedine Zidane a été assailli de questions sur son avenir ce lundi en conférence de presse. Et il semble décider à terminer la saison.

Rarement Zinedine Zidane est apparu dans un tel état de nerf. Ces derniers jours, en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid s'est en effet agacé des questions sur son avenir : « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! (...) Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré. C’est la réalité et je l’accepte. Je suis en colère parce que... vous (les journalistes) faites votre travail. Mais nous voulons faire le nôtre. Nous continuerons à travailler. Tout comme vous faites votre travail. Mais respectez ceux qui travaillent ici ». De retour devant les médias ce lundi, Zinedine Zidane semblait apaisé.

«Pourquoi devrais-je abandonner ? Je fais ce que j'aime»