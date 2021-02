Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Messi envisage de rester à Barcelone à une condition…

Publié le 9 février 2021 à 17h00 par Alexis Bernard

L’avenir de Lionel Messi dépend principalement du prochain président du FC Barcelone. Si Joan Laporta est élu, le PSG ne pourra pas faire grand-chose.

Le suspense est total pour Lionel Messi, dont le contrat arrive à échéance. Comme jamais dans sa carrière, l’Argentin envisage un avenir loin du FC Barcelone. Après avoir tenté de partir l’été dernier, le sextuple Ballon d’Or prépare un possible départ à l’été 2021. Positionné depuis 10 ans pour l’accueillir, le PSG est bien évidemment là pour le signer s’il décide de partir. Mais il y a un élément qui pourrait tout remettre en question.

Laporta peut tout changer