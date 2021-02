Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino qui envoie Mbappé au... Real Madrid !

Publié le 9 février 2021 à 22h15 par A.D.

Se mettant dans la peau d'un directeur sportif, Ander Herrera a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour son coéquipier du PSG, l'Espagnol a évoqué le Real Madrid comme destination.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est encore dans le flou le plus total quant à son avenir. Courtisé depuis de longues années par le Real Madrid, le champion du monde français aurait le choix entre prolonger avec le PSG et s'envoler vers la Maison-Blanche pour y rejoindre son compatriote Zinedine Zidane. S'il décidait de rester dans le club de la capitale, il devrait, par la même occasion, annihiler les chances parisiennes de recruter Lionel Messi selon Ander Herrera. « Associer Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ? Je ne sais pas comment fonctionne le fair-play financier, mais je n'y crois pas, même si tout est possible dans le football » , a-t-il jugé lors d'une interview accordé à El Larguero (Cadena Ser). A en croire Ander Herrera, le PSG devrait donc faire un choix entre Lionel Messi et Kylian Mbappé.

«Si j'étais au Real Madrid, je choisirais Kylian Mbappé»