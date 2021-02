Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic envoie un message fort sur l'avenir de Messi !

Publié le 9 février 2021 à 21h00 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement en fin de saison. Ancien coéquipier de La Pulga au Barça, Ivan Rakitic a donné son avenir sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est un véritable mystère. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier pour un transfert libre et gratuit. Alors que les appels du pied se multiplient - et notamment du côté du PSG où Neymar, Angel Di Maria et Marco Verratti lui font la cour - Lionel Messi ne compterait pas sceller définitivement son avenir avant la fin de la saison. Et comme l'a expliqué Ivan Rakitic à AS , le capitaine du FC Barcelone mérite d'avoir son destin en main.

«Il a dit qu'il déciderait à la fin de la saison et a mérité de décider»