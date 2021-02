Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG, Manchester City... Messi a pris une décision fracassante !

Publié le 9 février 2021 à 18h15 par D.M.

A en croire certaines informations venues d’Espagne, Lionel Messi n’aurait aucune chance de rejoindre le PSG. S’il venait à quitter le FC Barcelone l’attaquant argentin privilégierait Manchester City.

L’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres et suscite quelques tensions entre le PSG et le FC Barcelone. Ce mardi, France Football a consacré un long papier à l’attaquant argentin et a affirmé que Leonardo et Neymar feraient le forcing pour tenter de le convaincre de rejoindre le PSG à l’issue de son contrat, soit en juin prochain. Mais comme indiqué par plusieurs médias à l’instar d’ ESPN , Messi attendrai le résultat des prochaines élections présidentielles avant de se décider. Mais courtisé également par Manchester City, le joueur de 33 ans n’aurait aucune chance de rejoindre Paris.

Peine perdu pour Leonardo avec Messi ?