Mercato - Barcelone : PSG, Garcia... Koeman met les choses au clair pour Lionel Messi !

Publié le 9 février 2021 à 14h00 par A.D.

Dans son édition de ce mardi, France Football a mis une photo de Lionel Messi en Une avec le maillot du PSG. Ce qui ne passe pas du tout en Espagne. Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a mis les choses au clair sur ce feuilleton.

Ce mardi, France Football a lâché de nouvelles précisions de taille sur le feuilleton Lionel Messi. Dans son papier, on peut lire que Neymar et Leonardo font le maximum en coulisse pour attirer La Pulga vers le PSG l'été prochain. Alors qu'une photo de Lionel Messi portant le maillot du PSG a été placée en Une, la presse espagnole s'est insurgée. Questionné en conférence de presse ce mardi après-midi, Ronald Koeman a donné son avis sur la couverture du jour du média français, tout en évoquant l'avenir de Lionel Messi. Au passage, l'entraineur du FC Barcelone en a profité pour adressé un tacle à Rudi Garcia, le coach de l'OL.

«S'ils veulent parler de Leo et de son avenir, qu'ils le fassent»