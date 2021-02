Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fixe une énorme condition pour son arrivée !

Publié le 9 février 2021 à 18h10 par A.M.

Grande priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli semble intéressé à l'idée de débarquer à Marseille, mais pas avant la fin du Championnat brésilien.

La succession d'André Villas-Boas prend forme. Pablo Longoria est en effet en quête d'un nouvel entraîneur depuis une semaine et a rapidement essuyé plusieurs refus. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lucien Favre, qui n'a pas l'intention de reprendre un club en cours de saison, Maurizio Sarri et Rafael Benitez ont repoussé les avances de l'OM. Désormais, la priorité se nomme Jorge Sampaoli, toujours selon nos informations. Et cette piste avance.

Sampaoli veut attendre le mois de mars