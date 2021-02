Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi en contact avec le PSG et City ?

Publié le 9 février 2021 à 16h00 par A.C.

Le père de Lionel Messi, qui approche de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, sera au centre de toutes les convoitises.

En Catalogne, on ne parle plus que de ça. La fin du contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone approche en effet à grands pas et jamais un départ pourrait se préciser. Car le sextuple Ballon d’Or est un home très courtisé. Deux clubs semblent en course pour l’attirer, avec Manchester City et le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’ombre du PSG commence à agacer le Barça. La Une de France Football de ce mardi, montrant Messi sous les couleurs parisiennes, n’a d’ailleurs pas laissé insensible en Catalogne, ou l’on parle d’un harcèlement de la part du PSG.

Le père de Messi aurait parlé avec le PSG et CIty, mais...