Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid compte énormément sur Messi pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 février 2021 à 17h15 par La rédaction

Alors que le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé, au sein de la Casa Blanca, on sait que cela dépendra grandement de Lionel Messi.

Ce n'est un secret pour personne : le Real Madrid rêve d'attirer Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG n'est pas à vendre pour le moment, mais l'incertitude autour de son éventuelle prolongation de contrat plonge le club de la capitale dans le doute. Si Kylian Mbappé ne signe pas un nouveau contrat avec le PSG, il y a fort à parier que l'équipe parisienne ne prendra pas le risque de le voir partir sans la moindre contrepartie en juin 2022, date à laquelle son contrat actuel se terminera. Par ailleurs, Lionel Messi pourrait jouer un grand rôle dans l'avenir de Kylian Mbappé.

Mbappé impossible à attirer si Messi reste au Barça ?