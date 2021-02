Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane, Mbappé… Une opération incroyable en préparation ?

Publié le 9 février 2021 à 12h45 par T.M.

En difficulté financière, le Real Madrid cherche un moyen de financer l’arrivée de Kylian Mbappé. Et dans cette opération, Raphaël Varane pourrait bien jouer un rôle important. Explications.

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé. Cette année sera-t-elle la bonne ? Alors que la Casa Blanca a reporté à cet été son offensive pour le joueur du PSG, cela ne semble pas forcément bien engagé. En effet, selon les récents échos en provenance d’Espagne, le Real Madrid, sévèrement touché par la crise financière liée à la pandémie, n’aurait pas les moyens de payer les quelques 150-160M€ qui pourraient être nécessaires pour le transfert de Kylian Mbappé, ce à quoi pourrait s’ajouter le salaire XXL du joueur de 22 ans. Pour Florentino Pérez, la solution est donc de trouver des liquidités en vendant des joueurs, ou bien de réussir à faire baisser le prix réclamé par le PSG.

Un chassé-croisé Varane-Mbappé ?