Mercato - PSG : Quel gros coup à 0€ doit tenter Leonardo ?

Publié le 10 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Cette année plus que jamais, de nombreux joueurs voient leur contrat arriver à échéance le 30 juin sans avoir prolongé. Mais quel coup doit tenter le PSG ?

Depuis la crise sanitaire qui a frappé le monde, le football n'a pas échappé aux bouleversements. Le marché des transferts a notamment été particulièrement impacté, poussant les clubs à se montrer créatifs pour se renforcer et mettant fin aux sommes colossales dépensées pour recruter des joueurs. Autre conséquence directe de la crise, les prolongations de contrat sont beaucoup plus difficiles à boucler, notamment pour les stars du football. Et pour cause, compte tenu de la situation économique et de la fragilité financière des clubs, les masses salariales sont scrutées et les dirigeants se montrent prudents. Par conséquent, plusieurs grands noms voient leur contrat arriver à échéance en juin prochain, et non des moindres. Mais le PSG doit-il en profiter ?

Les stars à 0€ sont de sortie !