Mercato - PSG : Zidane, Pérez… Sergio Ramos responsable d'un énorme malaise au Real Madrid ?

Publié le 10 février 2021

Ce week-end, le Real Madrid a annoncé que Sergio Ramos avait été opéré du genou gauche, ce qui va le tenir éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines. Une décision qui ferait réagir au sein du club, alors que le contrat du défenseur arrive à son terme.

Touché au genou, Sergio Ramos n’a pas pu échapper à l’opération. Le défenseur espagnol sera donc absent pour les deux prochains mois et ne pourra aider son équipe lors des prochaines échéances en Liga et en Ligue des Champions. Un gros coup dur pour Zinedine Zidane, qui comptait sur son capitaine pour relancer la Casa Blanca . « Sergio était à la limite de ses capacités. Son opération s’est bien passée et nous espérons le récupérer le plus rapidement possible. C’était une décision importante. Il a hâte de revenir. Qui décide de l’opération de Ramos ? Il y a des gens très compétents au club avec qui Sergio s’entretient. La décision était très importante, car il veut toujours jouer. Ce qui compte c’est que l’opération se soit bien déroulée », a commenté Zidane en conférence de presse ce lundi. Cependant, il semble que cette décision ait beaucoup fait parler en interne.

Sergio Ramos dans le collimateur de certains cadres du Real Madrid ?