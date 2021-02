Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour Sergio Ramos ?

Publié le 10 février 2021 à 10h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la prolongation de Sergio Ramos est sur toutes les lèvres. Alors que le Real Madrid et l’Espagnol n’arrivent pas à se mettre d’accord, cela pourrait toutefois s’accélérer dans les prochaines semaines.

Prolongera ou partira ? Telle est la question pour Sergio Ramos. A 34 ans, le défenseur central du Real Madrid se retrouve dans un moment délicat de sa carrière. En effet, en fin de contrat, l’Espagnol peut dès à présent négocier avec un autre club pour un transfert libre à l’été. Mais alors que Ramos semble vouloir continuer avec la Casa Blanca, une prolongation semble encore loin. En effet, les positions du joueur de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez sont très éloignées. Un différend qui ouvre ainsi la porte à un possible départ en fin de saison. A moins que…

Une blessure qui arrange ?