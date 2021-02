Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est le flou total pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 10 février 2021 à 16h30 par T.M.

Figure du Real Madrid, Sergio Ramos est toutefois au centre des débats actuellement concernant sa situation contractuelle. En fin de contrat, l’Espagnol serait encore loin de prolonger. Il faut dire que les positions de chaque partie serait bien différentes et les deux camps semblent d’ailleurs s’opposer à propos de ce gros feuilleton.

Blessé au genou, Sergio Ramos a dû se faire opérer et sera par conséquent absent pour les deux prochains mois. Alors que cela est un gros coup dur pour le Real Madrid, cela pourrait toutefois accélérer les choses concernant son avenir. En effet, cela fait maintenant de très longues semaines que le flou entoure la prolongation de l’Espagnol. Ainsi, comme l’a expliqué la Cuatro , le fait que Sergio Ramos n’ait pas à se déplacer avec l’équipe actuellement pourrait favoriser les échanges avec sa direction et Florentino Pérez. Les deux hommes pourraient donc ainsi avoir l’occasion de régler leurs différends concernant les termes de ce nouveau contrat. Et pour le Real Madrid, trouver un accord avec Sergio Ramos est essentiel sans quoi il s’en ira librement à la fin de la saison. Et la menace plane déjà puisque le PSG serait notamment prêt à faire de gros efforts.

