Mercato - Real Madrid : Zidane met les choses au clair pour Sergio Ramos !

Publié le 10 février 2021 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos serait toujours dans le doute quant à son avenir. Interrogé sur la situation de son capitaine, Zinedine Zidane a fait passer un message fort.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Sergio Ramos est un véritable mystère. Après seize années de règne au Real Madrid, le vétéran de 34 ans pourrait faire ses valises l'été prochain et changer de club. En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos peut déjà négocier un départ libre et gratuit avec une nouvelle écurie depuis le 1er janvier. Une situation qui met le Real Madrid dans une position plus que compliquée vis-à-vis de son capitaine.

«Tout se qui se dit en dehors a un impact, mais...»