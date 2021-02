Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 9 février 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Même s’il souhaiterait rester au Real Madrid, Sergio Ramos n’aurait pas reçu de nouvelles propositions de la part de ses dirigeants et aurait pris la décision de quitter la Casa Blanca à la fin de la saison. Le défenseur susciterait l’intérêt de plusieurs équipes et serait prêt à écouter toutes les offres.

Visage emblématique du Real Madrid depuis de nombreuses années, Sergio Ramos pourrait tourner une page importante de sa carrière. Arrivé en 2005 dans la capitale espagnole, le joueur n’est pas certain de rester à la Casa Blanca la saison prochaine. Et pour cause, son contrat arrive à son terme en juin prochain et le défenseur ne parvient pas à trouver un accord avec sa direction. Sergio Ramos refuserait de baisser son salaire de 10% et camperait sur ses positions. Une situation qui s’éternise et qui suscite des interrogations Interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce lundi, Zinédine Zidane a laissé planer le doute : « Si Sergio Ramos est de plus en plus loin d'un renouvellement ? Au final, on parle beaucoup. Vous me demandez, mais je n'en sais rien. Personne ne sait, vous non plus. Qu'est-ce que je vais dire, encore une fois la même chose. J'espère qu'il est remis, c'est tout ce que je peux dire. Qu'il est ici, en tant que capitaine, pour ce qu'il a fait ici. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer ».

Sergio Ramos voudrait rester au Real Madrid...

Actuellement blessé, Sergio Ramos commencerait à perdre patience. Lors de son podcast Here We Go ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que la situation était toujours dans l’impasse. Pourtant, comme l’a confié ce lundi Miguel Angel Diaz, l’international espagnol voudrait rester au Real Madrid la saison prochaine et signer un nouveau bail. Son entourage a d'ailleurs confié au journaliste de la COPE que le joueur se plaisait dans son équipe et voudrait prolonger son aventure en Espagne. Mais Florentino Perez refuserait pour l’heure de répondre aux demandes de Sergio Ramos. Ainsi, le défenseur aurait tout simplement décidé de mettre la pression sur ses dirigeants en annonçant son départ du Real Madrid.

... Mais aurait annoncé son départ