Real Madrid - Malaise : Zidane en rajoute une couche sur le cas Sergio Ramos !

Publié le 8 février 2021 à 22h30 par La rédaction

Interrogé de nouveau sur la blessure de Sergio Ramos, Zinedine Zidane a campé sur ses positions, affirmant qu'il n'y avait rien de plus important que le bon déroulement de l'opération et l'envie du joueur de rejouer rapidement.

« Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de doutes sur l'engagement de Sergio, jamais. Lorsque vous êtes touché, il peut arriver ce qui vient de se passer. Si cela avait continué comme ça et qu'il avait aggravé sa blessure, il aurait pu ne pas rejouer de la saison... c'est très compliqué. » Alors que la récente blessure de Sergio Ramos l'a poussé à subir une intervention chirurgicale au ménisque du genou gauche qui devrait l'empêcher de jouer pendant près de deux mois, Zinedine Zidane s'est empressé, en conférence de presse, de démonter les rumeurs naissantes concernant le défenseur et capitaine emblématique du Real Madrid. Car selon certains observateurs qui ont contribué à faire enfler la polémique, le timing de cette opération permettrait à Sergio Ramos de faire son retour au moment opportun afin de pouvoir négocier un nouveau contrat pour son avenir. Ce lundi encore, l'entraîneur du Real Madrid a été interrogé à ce propos et il a maintenu ses positions.

«Ce qui compte c’est que l’opération se soit bien déroulée»