ASSE - Polémique : Cette révélation sur la mise à l'écart d'Aouchiche !

Publié le 7 février 2021 à 14h00 par La rédaction

Attendu comme une recrue importante du côté de l'ASSE, Adil Aouchiche ne cesse de décevoir. En match comme à l'entraînement, le jeune formé PSG ne convainc pas Claude Puel qui a décidé de l'écarter de son groupe.

Arrivé à l'AS Saint-Étienne l'été dernier en provenance du Paris Saint-Germain où il manquait cruellement de temps de jeu et où il était barré par la forte concurrence, Adil Aouchiche traverse des instants compliqués. Perçu comme la recrue phare des Verts lors du dernier mercato estival, titularisé à son arrivée, l'international français u18 avait perdu sa place de titulaire après la trêve internationale de novembre. Une situation qui avait eu le don de frustrer le jeune milieu de terrain offensif de 18 ans, comme il l'avait évoqué dans les colonnes du Progrès : « Le coach a dit que j’avais besoin de souffler ? Oui, c’est vrai aussi. Mais je ne cache pas que c’était une frustration pour moi. Même si c’était sur une petite période, cela m’a touché dans mon ego. » Depuis, Adil Aouchiche a de nouveau eu le moyen de s'exprimer mais peine à concrétiser son potentiel. Avec seulement 2 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, l'ancien joueur du PSG a été récemment écarté du groupe stéphanois par Claude Puel.

Manque d'implication et de volonté, Aouchiche déçoit !