PSG : La déclaration poignante de Neymar sur sa blessure en 2014 !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h40 par La rédaction

Victime d'une blessure au dos lors de la Coupe du Monde 2014, Neymar aurait très bien pu finir paralysé et ne plus jamais pratiquer le football. Un évènement marquant sur lequel le joueur du PSG est revenu.