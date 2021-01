Foot - ASSE

OL/ASSE : La frustration de Claude Puel après la lourde défaite !

Publié le 24 janvier 2021 à 23h50 par La rédaction

Alors que l'ASSE s'est effondrée dans le derby face à l'OL (5-0), Claude Puel a avoué l'impuissance de son équipe, décimée par le coronavirus notamment.