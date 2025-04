Kylian Mbappé : Nouvelle accusation de Cyril Hanouna

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très offensif à l’encontre de Kylian Mbappé depuis que l’attaquant français a quitté le PSG, Cyril Hanouna en a remis une couche dans son émission sur Europe 1. L’animateur évoque des relations compliquées pour Mbappé en équipe de France, et indique même que Karim Benzema faisait notamment partie du lot.

Alors que ses accrochages avec Olivier Giroud et plus récemment Mike Maignan ont été avérés en équipe de France, Kylian Mbappé avait-il également un problème avec Karim Benzema ? Cyril Hanouna a évoqué le relationnel compliqué de l’ancienne star du PSG au micro d’Europe 1, et il balance sur Mbappé en évoquant les épineux cas Griezmann et Benzema.

Mbappé à l’origine du départ de Griezmann ?

« Deschamps je l’aime, il n’a fait que des bons choix. C’est pour moi le plus grand palmarès du football français. Il fait ce qu’il veut, mais je n’aurais pas mis Mbappé capitaine. Est ce que c’est la cause du départ de Griezmann ? C’est possible », lâche Cyril Hanouna.

« Des problèmes avec Benzema »

« Kylian Mbappé a des gens qui l’aiment et d’autres qui l’aiment moins bien dans le vestiaire. Il ne fait pas encore l’unanimité. Je pense aussi qu’il y a eu des problèmes avec Benzema », poursuit l’ancien animateur de TPMP.