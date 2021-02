Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à passer à l’action pour Varane

Publié le 9 février 2021 à 15h00 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane commence à attiser des nombreuses convoitises.

Véritable icône, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid à la fin de son contrat, en juin prochain. Mais il pourrait ne pas être le seul ! Son compère Raphaël Varane est lui en fin de contrat en 2022 et, sans un accord trouvé d’ici le printemps, il pourrait être vendu ! C’est en tout cas le scénario dévoilé par MARCA , qui assure d’ailleurs que plusieurs clubs seraient intéressés par Varane. Il y aurait notamment le Paris Saint-Germain, qui pourrait signer un gros coup avec l’un des plus grands noms du foot français.

Le dossier Varane bientôt évoqué à Madrid

A Madrid, on ne se laissera pas faire. D’après les informations de Pipe Sierra, le Real Madrid souhaiterait rapidement entamer des discussions avec Raphaël Varane et son entourage, afin de préparer le terrain à une éventuelle proposition. La volonté de Florentino Pérez et des dirigeants madrilènes est donc celle de continuer avec Varane, qui a rejoint le club en 2011. Pourtant, le journaliste espagnol explique qu’en cas d’échec, le Français devrait être vendu par le Real Madrid dès le prochain mercato estival.