Mercato - Real Madrid : Au PSG, Leonardo est prêt à tenter le gros coup Raphaël Varane !

Publié le 9 février 2021 à 11h00 par T.M.

Ce mardi, la presse espagnole est venue jeter un froid sur l’avenir de Raphaël Varane. Possiblement sur le départ, le joueur du Real Madrid pourrait pourquoi pas rebondir au PSG.

Arrivé au Real Madrid en 2011 en provenance du RC Lens, Raphaël Varane s’est imposé aux côtés de Sergio Ramos comme l'autre pilier de la défense merengue. Mais d’ici quelques mois, cette charnière pourrait ne plus exister. Tout d’abord, l’Espagnol pourrait s’en aller en fin de saison, n’arrivant pas à trouver d’accord pour sa prolongation. Des problèmes contractuels qui pourraient aussi causer le départ du Français. En effet, alors que Varane est sous contrat jusqu’en 2022, le Real Madrid fera tout pour le prolonger prochainement, mais comme l’a révélé Marca ce mardi, si le défenseur central ne signe pas de nouveau contrat, il sera vendu cet été afin d’éviter un départ libre un an plus tard.

Le PSG au coeur d’une grosse bataille !