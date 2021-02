Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il boucler l’arrivée de Sergio Ramos ?

Publié le 9 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos susciterait l’intérêt du Paris Saint-Germain. Mais selon vous, Leonardo doit-il se positionner sur le défenseur espagnol, qui fêtera ses 35 ans en mars prochain ?

Élément indispensable du Real Madrid depuis plus d’une décennie, Sergio Ramos se retrouve dans une situation contractuelle pour le moins délicate. Le défenseur de 34 ans sera en effet libre à l’issue de la saison, et un accord semble encore loin d’être trouvé entre les deux parties. La cause ? Les exigences du champion du monde à en croire la presse espagnole. En plus de réclamer un nouveau bail de deux années au Real Madrid, Sergio Ramos voudrait également conserver son salaire annuel estimé à 12M€. Réticent à l'idée d'offrir des contrats longue durée à ses joueurs trentenaires, Florentino Pérez serait prêt à faire un effort avec son capitaine, mais le président merengue souhaite diminuer les émoluments du défenseur de 10% en raison de la crise du Covid-19, un obstacle financier qui reste insurmontable pour l’heure, de quoi rendre très incertain le futur de Sergio Ramos.

Sergio Ramos, la bonne pioche ?

Et visiblement, le PSG reste très attentif à la situation du capitaine espagnol au Real Madrid. Ces dernières semaines, différents médias ibériques ont annoncé que le club de la capitale était prêt à formuler une grosse offre au joueur pour le convaincre de rallier le Parc des Princes. A Paris, on serait en effet à la recherche d’un nouveau défenseur en vue de la saison prochaine, et le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ce lundi que le PSG ciblait bel et bien Sergio Ramos. Néanmoins, l’Espagnol est-il la recrue idéal pour Mauricio Pochettino ? Si son niveau ne fait aucun doute, sa récente opération du genou gauche incite à la prudence, surtout avec ses exigences salariale. De plus, plusieurs gros noms ont été annoncés sur les tablettes du PSG, mais le club ne pourra pas réaliser tous ses souhaits en raison de la crise Covid-19. Entre David Alaba, Lionel Messi, Paul Pogba, Paulo Dybala ou encore Sergio Ramos, il faudra donc faire un choix, et si possible le bon.



Alors selon vous, Leonardo doit-il boucler l’arrivée de Sergio Ramos ? À vos votes !