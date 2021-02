Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dialogue a repris entre Sergio Ramos et Florentino Pérez !

Publié le 9 février 2021 à 20h00 par B.C.

Opéré du genou gauche le week-end dernier, Sergio Ramos sera absent entre 6 et 8 semaines. Un gros coup dur pour le joueur et le Real Madrid qui aurait néanmoins permis aux deux parties de renouer le dialogue.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos vit peut-être ses derniers moments au Real Madrid, mais le joueur de 34 ans devra attendre encore quelques semaines avant de porter à nouveau le maillot blanc de la Casa Blanca. Sergio Ramos a en effet été opéré du genou gauche le week-end dernier et sera absent près de deux mois. Son absence pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions est donc d’ores et déjà actée, de quoi compliquer un peu plus les affaires de Zinedine Zidane. La décision de Sergio Ramos de vouloir se faire opérer a suscité quelques critiques en Espagne, puisque certains observateurs estiment que l’international espagnol pense déjà à la saison prochaine, alors que son contrat arrive à expiration avec le Real Madrid. Cependant, les relations entre les deux parties seraient fluides en interne.

Sergio Ramos et Florentino Pérez ont eu une « conversation attachante »