Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prêt à lâcher l’une des stars de Zinedine Zidane ?

Publié le 9 février 2021 à 19h00 par B.C.

Malgré ses difficultés économiques, le Real Madrid souhaite se montrer actif lors du prochain mercato estival et serait même disposé à se séparer de l’un de ses joueurs majeurs pour renflouer ses caisses au préalable.

Le Real Madrid n’échappe pas à la crise du Covid-19. Comme la plupart des clubs, la Casa Blanca a vu ses revenus chuter drastiquement au fil des mois, obligeant Florentino Pérez à négocier auprès de ses joueurs une baisse collective des salaires. Les Merengue espèrent néanmoins se renforcer lors du prochain mercato estival, conscients que l’effectif est vieillissant et qu'il est nécessaire d'injecter du sang neuf. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou Erling Haaland sont régulièrement cités parmi les pistes, mais le Real Madrid pourrait être dans l’incapacité de financer l’une de ces opérations, obligeant le club merengue à préparer un scénario-catastrophe.

Varane ou Casemiro vendu cet été ?