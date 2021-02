Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau plan à l’étude pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 février 2021 à 3h45 par T.M.

N’ayant pas forcément les moyens pour assumer le transfert de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid pourrait bien avoir trouvé une solution pour faire venir la star du PSG.

L’été dernier, le Real Madrid a dû revoir ses plans de recrutement face au contexte sanitaire et à la crise. Ainsi, la Casa Blanca n’a rien dépensé pour se renforcer, se concentrant exclusivement sur les ventes. Alors que près de 100M€ auraient été mis de côté, cette somme devrait servir à faire venir Kylian Mbappé. Néanmoins, alors que le cours normal n’a pas repris, le Real Madrid perd toujours de l’argent et cela pourrait avoir de grosses répercussions sur une arrivée du joueur du PSG. Actuellement, Florentino Pérez n’aurait ainsi pas les moyens de faire céder Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qui pourraient réclamer près de 150-160M€.

Varane contre Mbappé ?