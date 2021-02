Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès en rajoute une couche sur la vente du club !

Publié le 10 février 2021 à 2h30 par A.M.

Interrogé sur les rumeurs insistantes concernant la vente de l'OM, Pierre Ménès assure que pour le moment il n'y a rien dans ce dossier dont l'aspect économique est crucial.

Malgré les démentis, Thibaud Vézirian en est convaincu, l'OM va être vendu à une holding détenue par Al-Walid Bin Talal. « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé. Les démentis ? C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing. Le stade c’est un dossier parallèle, et peut être qu'ils voudront officialiser les deux, mais il n’y a pas d’inquiétude là-dessus. Du côté de la Mairie, plusieurs sources me disaient que l'officialisation pourrait avoir lieu la semaine prochaine, mais si quelqu’un a envie de retarder le truc, parce que j’ai trop embêté… Mais ça va devenir un secret de polichinelle », assurait le journaliste sur sa chaîne Youtube . Toutefois, cette information n'est pas confirmée par tout le monde. Pierre Ménès en premier lieu.

La vente de l'OM ? Pierre Ménès n'y croit pas