Mercato : Pierre Ménès et Daniel Riolo jettent un énorme froid sur la vente de l’OM !

Publié le 9 février 2021 à 19h30 par La rédaction

Ces derniers jours, le feuilleton de la vente de l’OM a repris de plus belle avec les révélations de Thibaud Vézirian concernant un changement de propriétaire imminent. Cependant, d’autres journalistes annoncent de leur côté que ce coup de tonnerre est encore loin de voir le jour…

Vendredi, le journaliste Thibaud Vézirian a lâché une bombe qui a rapidement enflammé les supporters de l’OM. Selon ses informations divulguées sur sa chaîne YouTube , Frank McCourt serait proche de vendre le club à une holding appartenant à Al-Walid bin Talal : Kingdom Holding Company. Des révélations rapidement démenties, notamment par l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille, assurant que son engagement vis-à-vis du club, de la ville et des supporters était « total ». « Les démentis, c’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing , a néanmoins temporisé Thibaud Vézirian dimanche soir. Du côté de la Mairie, plusieurs sources me disaient que l'officialisation pourrait avoir lieu la semaine prochaine, mais si quelqu’un a envie de retarder le truc, parce que j’ai trop embêté… Mais ça va devenir un secret de polichinelle . » Selon le journaliste officiant notamment sur la chaîne L’Equipe , pas de doute, l’OM sera bel et bien vendu très prochainement : « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé », affirmait-il sur YouTube ce dimanche, mais cela n’a pas suffi à dissiper les doutes de certains.

« Tous les mecs qui sont sur le dossier me disent que c’est bidon »

Invité de la chaîne YouTube de la Team Barbet lundi, Pierre Ménès a clairement fait savoir qu’il n’imaginait pas voir l’OM racheté par une holding saoudienne : « Tous les mecs qui sont sur le dossier me disent que c’est bidon. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j’ai de gros doutes. Si ça pourrait les relancer comme le PSG ? Paris personne n’était au courant de rien et le lendemain les Qataris sont arrivés, ont acheté et hop. Alors que là, on parle des Saoudiens qui n’ont jamais parlé à personne. On n’a que des démentis de McCourt. McCourt veut 460M, il y a 200M€ de dettes, il faut à minimum 200M€ pour retaper une équipe et tu te retrouves déjà à 850M€ avant d’avoir dit atchoum. Et en plus, les politiques marseillais veulent que le mec rachète le stade. On est sur un petit budget de départ d’1,2Md voire d’1,3Md. Il va falloir le trouver le pigeon. Mettre 1,3Md à l’OM c’est se faire pigeonner, oui », explique le consultant Canal +.

« J’ai eu deux-trois personnes, et ils m’ont dit que c’était bidon aussi »