Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite… L’annonce fracassante de Daniel Riolo sur une vente de l’OM !

Publié le 9 février 2021 à 18h45 par B.C.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant un possible rachat de l’Olympique de Marseille par une holding saoudienne, le journaliste RMC Daniel Riolo a jeté un froid sur ce dossier.

Depuis plusieurs jours, les révélations fracassantes et les démentis s’enchaînent concernant une possible vente imminente de l’OM. Ce vendredi, le journaliste Thibaud Vézirian a annoncé qu’une holding saoudienne dirigée par Al-Walid Bin Talal allait prochainement mettre la main sur le club phocéen, de quoi rapidement enflammer les supporters. Cependant, Frank McCourt a démenti dans la foulée ces informations, tout comme un proche de Bin Talal, affirmant qu’il n’y avait « strictement rien » avec l’OM. Thibaud Vézirian a pourtant réaffirmé dimanche soir après le Classique face au PSG que l’acte de cession de l’OM était bel et bien signé, et que tout n’était plus qu’une question de temps dans ce dossier Mais aux yeux de Daniel Riolo, la réalité est bien différente.

« On m’a dit que c’était bidon »