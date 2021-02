Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva et Tuchel pourraient rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 10 février 2021 à 1h15 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à David Alaba, Chelsea pourrait se retirer de ce dossier, surtout si Thiago Silva prolonge l'aventure chez les Blues.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'est lancé dans la course à David Alaba. Il faut dire que l'international autrichien voit son contrat s'achever en juin prochain au Bayern Munich et a refusé la dernière proposition de sa direction. Par conséquent, un départ semble inévitable en fin de saison. Une situation qui ne passe pas inaperçue sur le marché bien évidemment. En plus du PSG, le Real Madrid et Chelsea seraient également intéressés à l'idée d'attirer le polyvalent joueur du Bayern. Mais alors que les Merengue seraient les favoris, les Blues sont en revanche plus en retrait.

Chelsea a d'autres priorités avant Alaba