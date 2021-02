Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mohamed Salah reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 10 février 2021 à 0h00 par D.M.

Président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge s’est prononcé sur la possibilité de recruter Mohamed Salah, annoncé dans le viseur du Real Madrid.

« Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club » déclarait en décembre dernier Mohamed Salah dans les colonnes d’ As , ouvrant la porte à un départ vers l’Espagne. Et le Real Madrid serait bien intéressé par l’attaquant de Liverpool selon Angelo Mangiante. A en croire le journaliste de Sky Sport , Mohamed Salah serait l’une des priorités de la formation merengue pour le prochain mercato estival. Auteur de 15 buts en Premier League cette saison, l’international égyptien impressionnerait les dirigeants du Real Madrid, mais aussi ceux du Bayern Munich.

« Ce serait certainement un honneur de l'avoir »