Mercato - PSG : Thiago Silva fracasse Leonardo après son départ !

Publié le 9 février 2021 à 19h45 par La rédaction

Joueur de Chelsea depuis le début de la saison, Thiago Silva n’a toujours pas digéré la fin de son aventure avec le PSG et l’a de nouveau fait savoir.

Après huit années au Paris Saint-Germain, Thiago Silva a quitté le club de la capitale à l’issue de son contrat l’été dernier. Une sortie que n’avait pas anticipée le défenseur brésilien, désireux de poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes, mais Leonardo ne l’a pas entendu de cette oreille. L’Italo-brésilien avait en effet annoncé avant le Final 8 de la Ligue des champions qu’il ne comptait pas prolonger le capitaine du PSG, avant de faire volte-face après la compétition, mais Thiago Silva avait déjà l’esprit ailleurs comme il l’a indiqué à Four Four Two. Au cours d’un entretien avec le média sportif, le défenseur de 36 ans a également affiché de gros regrets sur les conditions de son départ, glissant un gros tacle en direction de l'état-major du PSG, et Leonardo sans le citer.

« Ils ne m’ont rien offert. C’est très énervant »