Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Chelsea… Les révélations de Thiago Silva sur son départ !

Publié le 9 février 2021 à 15h30 par T.M.

Après 8 ans de bons et loyaux services au PSG, Thiago Silva a quitté le club de la capitale pour s’envoler vers Londres et Chelsea. Alors que le Brésilien impressionne toujours autant de l’autre côté de La Manche, il est revenu sur son départ.

Durant le dernier mercato estival, une grande page s’est tournée au PSG. En effet, de nombreux joueurs ont fait leurs valises, voyant leur contrat arriver à expiration. Ainsi, Edinson Cavani, Thomas Meunier ou Thiago Silva ont entamé un nouveau chapitre de leur carrière. Alors que les deux premiers cités sont partis au 30 juin, ne prolongeant même pas de quelques semaines pour finir la Ligue des Champions, le Brésilien, en bon capitaine, a lui disputé l’intégralité du Final 8 à Lisbonne, qui s’est malheureusement soldé par une défaite en finale contre le Bayern Munich. Une triste fin d’aventure pour Thiago Silva, qui a depuis rebondi à Chelsea, où il a d’ailleurs retrouvé Thomas Tuchel. Mais le défenseur central de 36 ans aurait également pu continuer avec le PSG puisque Leonardo avait bel et bien tenté une offensive de dernière minutes pour prolonger l’international auriverde. En vain...

« J’imaginais ce qui allait arriver même si mon esprit était déjà loin du PSG »

Alors que Thiago Silva a donc quitté le PSG cet été, le Brésilien est revenu pour FourFourTwo sur les coulisses de son départ. Le Brésilien en a notamment dit plus que l’ultime offensive de Leonardo pour le retenir, expliquant alors : « Avant d’aller à Lisbonne, j’ai dit à mon agent qu’il pouvait commencer à me chercher un nouveau club, mais il ne devait rien me dire avant notre dernier match de Ligue des Champions. Le matin après la finale contre le Bayern Munich, je suis tombé sur Nasser Al-Khelaïfi à l’hôtel et il m’a dit que Leonardo voulait me parler une fois revenu à Paris. J’imaginais ce qui allait arriver même si mon esprit était déjà loin du PSG. Dès la fin de la finale de la Ligue des Champions, j’ai senti que c’était mon dernier match avec le PSG ».

« Il a compris exactement ce dont j’avais besoin »