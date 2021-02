Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce d'Alvaro Gonzalez sur son avenir !

Publié le 9 février 2021 à 15h10 par La rédaction

Alvaro Gonzalez a envoyé un message fort concernant son futur à l'OM. Le défenseur central espagnol espère rester sur la Canebière encore longtemps.

L'OM vit des moments compliqués. Le club phocéen n'a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois, et ses contre-performances l'ont relégué à la neuvième place du classement. L'entraîneur André Villas-Boas a rendu sa démission, et alors que l'OM cherche activement un nouvel entraîneur, les supporters de l'équipe marseillaise ne cessent de manifester leur mécontentement contre le président Jacques-Henri Eyraud et le propriétaire Frank McCourt. Le marasme qui agite Marseille n'effraie pas Alvaro Gonzalez pour autant. Arrivé à l'OM il y a un an et demi, l'ancien joueur de Villarreal n'a manifestement aucune intention de quitter la Canebière.

« Je me sens très à l'aise ici à Marseille »