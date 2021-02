Foot - OM

OM - Malaise : Alvaro Gonzalez envoie un message à ses détracteurs !

Publié le 8 février 2021 à 18h15 par D.M.

Sorti sur blessure ce dimanche lors de la rencontre face au PSG, Alvaro Gonzalez a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux.

L’OM a vécu une sale soirée au Vélodrome ce dimanche. Le club marseillais, empêtré dans une crise sportive, s’est incliné face au PSG (0-2), et a dû terminer la rencontre sans Alvaro Gonzalez, touché au genou gauche après avoir tenté de stopper Neymar. Après le match, Nasser Larguet s’était prononcé sur la blessure du défenseur espagnol : « Pour Alvaro, on sait le courage qu'il a, la valeur qu'il a dans l'équipe. On fera une IRM demain (lundi, ndlr) matin pour savoir ce qu'il a au genou. »

« Désolé parce que Alvaro est fort»